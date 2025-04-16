Вопрос небезопасности самокатов дошел до губернатора

Глава Свердловской области Денис Паслер обсудит с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым ситуацию с самокатами в Екатеринбурге. С начала старта сезона кикшеринга прошло меньше трех недель, а в ГИБДД уже зарегистрировали семь серьезных ДТП с пострадавшими. В том числе под колесами лихачей на СИМах оказываются дети-пешеходы.

«Это вопрос должен основываться на безопасности. Если она не обеспечена, то нужно обеспечивать. Это как с транспортом – скорость, полосы, камеры. Я пообщаюсь с главой: если есть риски для людей и для детей, мы готовы реагировать с мэром, депутатами, со всеми. Полностью убирать, может, и не надо, но организовать процесс надо», – добавил Паслер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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