Над Уралом вспыхнуло северное сияние (ФОТО)

В ночь с 16 на 17 апреля жители Свердловской области наблюдали северное сияние.

Особенно ярким оно было в селе Щелкун Сысертского района. Своими кадрами с «Новым Днем» поделился Евгений Харитонов.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что Землю ожидает редкое космическое явление – двойной корональный выброс массы (КВМ), который может вызвать северное сияние, видимое даже в средних широтах.

Северное сияние сегодня ночью наблюдалось также в Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Башкирии, Рязанской области.

Фото: Евгений Харитонов

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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