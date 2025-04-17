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Четверг, 17 апреля 2025, 09:20 мск

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Над Уралом вспыхнуло северное сияние (ФОТО)

Фото: Евгений Харитонов

В ночь с 16 на 17 апреля жители Свердловской области наблюдали северное сияние.

Особенно ярким оно было в селе Щелкун Сысертского района. Своими кадрами с «Новым Днем» поделился Евгений Харитонов.

Ранее издание «Газета.ру» сообщило, что Землю ожидает редкое космическое явление – двойной корональный выброс массы (КВМ), который может вызвать северное сияние, видимое даже в средних широтах.

Северное сияние сегодня ночью наблюдалось также в Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Башкирии, Рязанской области.

Фото: Евгений Харитонов

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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