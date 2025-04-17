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Четверг, 17 апреля 2025, 11:10 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за магнитных бурь сегодня ночью снова ждут полярные сияния

В нехарактерных для полярных сияний географических широтах сегодня ночью можно будет снова наблюдать вспышки – из-за повышенной магнитной активности. Минувшей ночью на Землю обрушилась буря, пик которой пришелся на 1 час ночи по Екатеринбургу. Она стала второй по силе в этом году, уточняет лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. «Вечером наблюдались одни из самых сильных в этом цикле полярных сияний с заметным опусканием нижней границы по географической широте. Сообщения поступали с широт от 50 градусов (Казахстан) и выше, в том числе из московского региона», – рассказали физики.

Сегодня параметры солнечного ветра в окрестностях Земли остаются повышенными, сохраняются риски повторных усилений бури и, как следствие, полярных сияний. На пятницу и выходные прогноз магнитной активности уже спокойный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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