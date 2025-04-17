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Четверг, 17 апреля 2025, 12:24 мск

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Депутаты вновь отказались давать налоговую льготу для «Екатеринбург Арены»

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы отказалась освобождать «Екатеринбург Арену» от уплаты земельного налога. Стадион пользовался льготой с 2019 по 2023 годы, за это время городской бюджет недополучил 55,5 миллиона рублей. В 2025 году выпадающие доходы составили бы 8,5 миллиона рублей, сообщила заместитель директора департамента землепользования Наталья Волкова.

С просьбой продлить льготный период «Екатеринбург Арены» в городскую думу неоднократно обращалось министерство спорта Свердловской области. С 2024 года стадион лишился федерального финансирования и содержится только за счет средств областного бюджета.

«Екатеринбург Арена» так не и вышла на рентабельность, и вряд ли выйдет в ближайшее время. Хочу отметить, что ни один из построенных к Чемпионату мира – 2018 и действующих стадионов не вышел на самоокупаемость, даже те объекты, которые заключили договоры на нейминг. На «Екатеринбург Арене» кроме футбольных матчей проводится много городских мероприятий – спортивных, социальных, патриотических. И это одна из немногих площадок, которая полностью удовлетворяет всем требованиям безопасности», – отметил замминистра спорта Сергей Набоких. Также чиновник напомнил о «больших межбюджетных трансфертах» из областного бюджета на содержание городских объектов.

Однако депутаты не приняли эти аргументы. Александр Колесников заявил, что область до сих пор не согласовала софинансирование проекта «Спорт в каждый двор», хотя вопрос поднимался еще в прошлом году. Алексей Смирнов добавил, что минспорта не особо делится информацией, как собирается повышать рентабельность «Екатеринбург Арены». Из всех членов комиссии инициативу о продлении льготного периода для стадиона поддержал только один депутат, остальные воздержались. Вопрос не попадет в повестку следующего заседания Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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