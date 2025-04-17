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Четверг, 17 апреля 2025, 12:24 мск

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Суд отказал в УДО убийце православного священника

Свердловский областной суд оставил в силе решение, которым Тавдинский суд отказал в условно-досрочном освобождении Роману Сухачеву, в 2007 году убившему священника из поселка Верх-Нейвинский. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на Рождество 2007 года Роман Сухачев с подельником пришли в храм святых Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский. Дождавшись окончания службы и ухода прихожан, они напали на настоятеля храма Олега Ступичкина и забили его до смерти. Затем похитили из храма иконы Тихвинской Божией Матери, святителя Николая Чудотворца и другие, общей стоимостью свыше 28 тыс. рублей. У убитого священника остались жена и четверо детей.

Уголовное дело рассматривалось в Свердловском областном суде. Сухачеву было назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима и 300 тысяч рублей штрафа, его сообщнику Сергею Давлятчину – 21 год 7 месяцев.

В декабре 2024 года Сухачев обратился в Тавдинский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. На момент рассмотрения дела в суде первой инстанции неотбытый срок наказания составлял 2 года 1 месяц 3 дня. Суд счел ходатайство осужденного не подлежащим удовлетворению.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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