российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 апреля 2025, 09:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Екатеринбуржцам запретили ходить в лес и жарить шашлыки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с 19 апреля ввел в городе особый противопожарный режим.

С завтрашнего дня горожанам запрещено ездить в леса на территории Екатеринбурга (если они там не работают), разжигать костры, готовить еду на мангалах (можно только объектам общепита), запускать пиротехнику.

Владельцам частных домов и садоводам рекомендуется поставить на участке бочку с водой (объемом не менее 200 литров), ведра без видимых повреждений (объемом не менее 10 л) или огнетушитель.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,