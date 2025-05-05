Сотрудник МЧС объяснил, что считается открытым огнем

Жителям Екатеринбурга запрещено разводить открытый огонь, пока в городе действует особый противопожарный режим. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Свердловской области Александр Костицын разъяснил, что именно считается нарушением.

«Соблюдение противопожарного режима принципиально важно в майские праздники, когда многие уезжают на дачи жарить шашлыки и жечь мусор. На эти действия распространяются ограничения. Запрещено разводить огонь в бочках, мангалах, на частной территории. Тем более, нельзя сжигать траву, сухие листья, опавшие ветви», – рассказал Костицын в эфире радио «Город FM 107,6».

По его словам, под определение открытого огня подпадают костры, огонь в мангалах, жаровнях и бочках. В МЧС считают, что даже из закрытого крышкой гриля могут вылететь искры, которые разнесет ветер. При этом ограничение не касается газовых приборов. В находящейся в помещении печи огонь – закрытый.

«Следить за соблюдением требований будут как сотрудники МЧС и МВД во время совместных рейдов, так и квадрокоптеры. Нарушителей ждут штрафы», – предупредил Александр Костицын.

Особый противопожарный режим действует в Екатеринбурге с 19 апреля. Помимо запрета на разведение открытого огня, действует запрет на посещение лесов и торфяников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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