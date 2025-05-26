На Среднем Урале участились случаи возгораний, – МЧС

В Свердловской области участились случаи возгораний: за прошедшую неделю пожарные 22 раза выезжали тушить горящую сухую траву.

По данным областного ГУ МЧС, С 19 по 25 мая в Свердловской области составили около 230 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности. Специалисты также обнаружили много мест, где свалены горючие отходы. Например, в Бисертском городском округе нашли отходы деревообрабатывающего предприятия, создающие серьезную угрозу распространения огня.

Всего с начала особого противопожарного режима в области выявили более 900 нарушений.

МЧС напоминает: нельзя разводить костры в запрещенных местах, жечь сухую траву и оставлять мусор, который легко воспламеняется.

Как ранее писал «Новый День», за нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 10 тысяч рублей для граждан до 800 тысяч рублей для юридических лиц. Ограничения в Свердловской области действуют с 2 апреля.

Ранее начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Свердловской области Александр Костицын разъяснял, что попадает под определение «открытый огонь», который запрещено разводить на территории региона. Нельзя использовать огонь в мангалах, жаровнях и бочках, но можно – в газовых приборах и печах, находящихся в помещениях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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