Любителей шашлыков на природе теперь ловят охотинспекторы

Лесные патрули зафиксировали 179 нарушений особого противопожарного режима за минувшую неделю в Свердловской области. Люди разводили костры на прибрежных территориях, готовили пищу в нестационарных мангалах в парках и на садовых участках, сообщили в пресс-службе регионального правительства. К профилактическим рейдам подключились охотинспекторы по соглашению между региональным минприроды и департаментом животного мира.

«Охотинспекторы великолепно знают лесные территории, умеют распознавать признаки несанкционированного пребывания людей в лесу и имеют богатый опыт выявления мест незаконной деятельности, которая может привести к возгоранию. Такое межведомственное сотрудничество позволяет существенно повысить эффективность мероприятий, направленных на защиту уральских лесов от возгораний по вине человека», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 10 тысяч рублей для граждан до 800 тысяч рублей для юридических лиц. Ограничения в Свердловской области действуют с 2 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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