За нарушение противопожарного режима в Свердловской области возбуждено уголовное дело (ФОТО)

За минувшую неделю с длинными майскими праздниками патрули МЧС поймали 169 нарушителей правил пожарной безопасности. В их отношении составлены административные протоколы.

По данным ведомства, за неделю также было оформлено 45 определений о возбуждении административных расследований. Кроме того, возбуждено уголовное дело, но деталей в пресс-службе МЧС пока не раскрывают.

Всего с начала пожароопасного сезона в Свердловской области во время рейдов зафиксировано 622 нарушения правил пожарной безопасности. Самое частое нарушение – сжигание мусора и приготовление шашлыков (219 случаев). На втором месте – поджоги сухой травы (179 случаев), на третьем – незаконные палы на землях (115 случаев).

За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 10 тысяч рублей для граждан до 800 тысяч рублей для юридических лиц. Ограничения в Свердловской области действуют с 2 апреля.

Ранее начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Свердловской области Александр Костицын разъяснял, что попадает под определение «открытый огонь», который запрещено разводить на территории региона. Нельзя использовать огонь в мангалах, жаровнях и бочках, но можно – в газовых приборах, находящихся в помещениях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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