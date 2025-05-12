Вывоз и компостирование: как утилизировать мусор в особый противопожарный режим

В условиях особого противопожарного режима садоводам запрещено сжигать на участке ветки и другой растительный мусор. Как отметила на пресс-конференции председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова, есть два способа утилизации отходов: организованный вывоз и компостирование.

«Во-первых, это можно сделать при организованном сборе растительных отходов на территории садоводческого товарищества. Их нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для бытового мусора. Для этого выделяется отдельная площадка, где складируются отходы. И председатель товарищества заказывает дополнительный вывоз, который оплачивается отдельно. Во-вторых, если территория участка позволяет, растительный мусор можно компостировать. Для этого отходы нужно организованно складывать в компостные кучи, добавляя биологически активные вещества, которые ускоряют разложение и превращают отходы в полезную почву», – добавила она.

Как ранее писал «Новый День», особый противопожарный режим на территории Среднего Урала действует с 19 апреля. Свердловчанам запрещено разводить костры, готовить еду на мангалах, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы. За минувшую неделю с длинными майскими праздниками патрули МЧС поймали 169 нарушителей правил пожарной безопасности.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube