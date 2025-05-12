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Понедельник, 12 мая 2025, 14:54 мск

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Вывоз и компостирование: как утилизировать мусор в особый противопожарный режим

В условиях особого противопожарного режима садоводам запрещено сжигать на участке ветки и другой растительный мусор. Как отметила на пресс-конференции председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова, есть два способа утилизации отходов: организованный вывоз и компостирование.

«Во-первых, это можно сделать при организованном сборе растительных отходов на территории садоводческого товарищества. Их нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для бытового мусора. Для этого выделяется отдельная площадка, где складируются отходы. И председатель товарищества заказывает дополнительный вывоз, который оплачивается отдельно. Во-вторых, если территория участка позволяет, растительный мусор можно компостировать. Для этого отходы нужно организованно складывать в компостные кучи, добавляя биологически активные вещества, которые ускоряют разложение и превращают отходы в полезную почву», – добавила она.

Как ранее писал «Новый День», особый противопожарный режим на территории Среднего Урала действует с 19 апреля. Свердловчанам запрещено разводить костры, готовить еду на мангалах, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы. За минувшую неделю с длинными майскими праздниками патрули МЧС поймали 169 нарушителей правил пожарной безопасности.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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