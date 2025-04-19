В Ревде возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре пенсионерки и ее сына

В Ревде возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом.

По данным СУ СК России по Свердловской области, возгорание могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«Следователем СК России по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществляются допросы, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении данной семьи, назначены и проводятся судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Расследование продолжается», – отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Как ранее писал «Новый День», трагедия случилась вечером 14 апреля. В Ревде на улице Ильича загорелся частный дом. Погибли 71-летняя женщина и ее 38-летний сын, 4-летний ребенок попал в реанимацию. Как сообщал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, жертв могло быть больше. В сгоревшем доме проживали также жена погибшего и еще один ребенок. Перед началом пожара молодая женщина ушла по делам, а ребенок убежал гулять на улице. Семья на профилактическом учёте в органах ПДН не состояла.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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