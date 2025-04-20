Православные отмечают светлую Пасху

Православные верующие во всем мире в воскресенье отмечают главный христианский праздник – Пасху.

Первый Вселенский собор в Никее в 325 году постановил праздновать Пасху всем общинам верующих в один день, и этому решению и сегодня следуют все поместные православные церкви вне зависимости от того, какого календаря они придерживаются.

Незадолго до полуночи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в храме Христа Спасителя торжественное пасхальное богослужение: крестный ход, который символизирует шествие жен-мироносиц перед рассветом ко гробу Христа, пасхальную заутреню и Божественную литургию, сообщает ТАСС. На ночной праздничной службе в храме Христа Спасителя были президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В Екатеринбурге главную службу провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в Свято-Трлицком кафедральном соборе. На нее пришли, в числе прочих, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-губернатор Олег Чемезов, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.

В своем пасхальном послании митрополит Евгений, в частности, отметил: «Сегодня на каждом из нас, русские православные христиане, ответственность за Пасху и за Воскресение Христово в России. Станет Русь выжженной землей, наполненной плачем и несправедливостью, как Сирия? Останется о ней лишь статья в Википедии, что здесь жили когда-то великие святые? Или мы сохраним и святость, и православие в себе и в детях своих, и тогда святые будут жить среди нас сегодня.

Будем оберегать и защищать друг друга, войдём вместе в то единство любви Христовой, которая изливается ныне из Его Пресвятого Гроба. По слову пасхальных песнопений: обымем друг друга и каждому скажем, что он – наш брат и сестра. Потому что это – истинно так.

Во Христе Воскресшем мы все объединены в подлинное и нерушимое единство Святого Духа, собирающего нас во Святую Церковь – спасительный корабль, управляемый Тем, у Кого на руках и ногах раны от гвоздей, и чьё сердце пронзено копьём, но живо и любовию отверсто нам».

Екатеринбург, Елена Васильева

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