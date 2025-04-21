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Понедельник, 21 апреля 2025, 08:38 мск

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Пасхальные богослужения посетили 46 тысяч уральцев

Пасхальные богослужения в Свердловской области состоялись в 366 храмах и монастырях, их посетили 46 тысяч верующих, сообщили в Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбурге центральным событием стало ночное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе, которое возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В храме собралось около 700 верующих. Среди присутствующих были представители духовенства, общественности, а также глава Екатеринбурга Алексей Орлов и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

По сложившейся традиции в Екатеринбург специальным рейсом, организованным уральскими меценатами при поддержке Фонда святой Екатерины, доставили Благодатный огонь.

Днем по городу прошел крестный ход.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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