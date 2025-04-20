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Воскресенье, 20 апреля 2025, 09:08 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург привезли Благодатный огонь (ФОТО)

Фото: Фонд святой Екатерины

Вчера в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло чудо схождения Благодатного огня. Специальный борт, организованный Фондом святой Екатерины и группой компаний «Сима-ленд», доставил огонь на Урал. Уральских паломников встретили в Кольцово.

«Сегодня в Иерусалиме произошло большое чудо – на Землю сошел Благодатный огонь, а значит, на Земле еще год будет жизнь. За этот год мы можем стать лучше и добрее друг к другу. Хочу поздравить всех православных с этим большим праздником», – отметил директор Фонда Александр Андреев.

Святыню уже доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор. Днем Благодатный огонь пронесут по улицам города до Храма на Крови, откуда его смогут взять домой все желающие.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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