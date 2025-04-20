российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 20 апреля 2025, 15:58 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге прошел Пасхальный крестный ход (ФОТО)

В Екатеринбурге от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови прошел общегородской праздничный Пасхальный крестный ход с Благодатным огнем, хоругвями и иконами. Несмотря на дождь, молитвенное шествие собрало тысячи екатеринбуржцев.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, крестный ход начался с Великой Пасхальной вечерни в Свято-Троицком соборе. Верующие отправились по центральным улицам уральской столицы: Розы Люксембург, Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Толмачева, Царской.

По окончании шествия все желающие смогли зажечь свечи в лампадках и забрать домой частичку святыни, доставленную сегодня ночью уральскими паломниками со Святой Земли.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,