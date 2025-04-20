В Екатеринбурге прошел Пасхальный крестный ход (ФОТО)

В Екатеринбурге от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови прошел общегородской праздничный Пасхальный крестный ход с Благодатным огнем, хоругвями и иконами. Несмотря на дождь, молитвенное шествие собрало тысячи екатеринбуржцев.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, крестный ход начался с Великой Пасхальной вечерни в Свято-Троицком соборе. Верующие отправились по центральным улицам уральской столицы: Розы Люксембург, Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Толмачева, Царской.

По окончании шествия все желающие смогли зажечь свечи в лампадках и забрать домой частичку святыни, доставленную сегодня ночью уральскими паломниками со Святой Земли.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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