В Екатеринбурге начался сезон аллергии на пыльцу. Сейчас страдают те, у кого выявлена непереносимость ольхи. Дерево активно цветет, и в ближайшие дни ситуация, по прогнозу, не поменяется.

Наиболее распространенный аллерген – пыльца березы – пока не беспокоит тех, кто страдает от поллиноза, однако, по данным синоптиков, в ближайшее время ситуация изменится в неблагоприятную сторону – уже к концу текущей недели, ориентировочно с воскресенья, ожидается распространение пыльцы березы в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева

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