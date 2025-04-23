В аптеках Екатеринбурга не хватает антигистаминных лекарств

Екатеринбуржцы стали жаловаться на дефицит противоаллергических препаратов в аптеках.

«У детей аллергический конъюнктивит. В ближайших аптеках «Дезал» не найти. Фармацевт предложил взять последний «Визаллергол», – рассказала жительница Академического.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге начался сезон аллергии на пыльцу. Сейчас страдают те, у кого выявлена непереносимость ольхи. Дерево активно цветет, и в ближайшие дни ситуация, по прогнозу, не поменяется.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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