Специалисты рассказали, какие опасности несет мода на самодельные татуировки

Подростки стали массово покупать дешевые тату-наборы на маркетплейсах для самодельных татуировок, экспериментируя как на себе, так и на друзьях. Количество обращений в связи с нежелательными последствиями этой процедуры с каждым годом только растет. Врачи все чаще сталкиваются с инфекционно-воспалительными и аллергическими осложнениями. «Новый День» выяснил, какие риски несет это увлечение.

По словам врача-дерматовенеролога Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Натальи Симоновой, даже татуировки, сделанные в профессиональных условиях, могут вызвать воспаления и аллергические реакции на пигменты и растворители, вплоть до анафилактического шока. «Воздействие пигмента не ограничивается эпидермисом, так как наша кожа богато кровоснабжается, львиная доля частиц пигмента попадает в кровеносное и лимфатическое русло и далее оседает во всех органах и системах. Пигмент никуда не исчезает из организма, он скапливается в лимфоузлах. Частицы пигмента могут находиться в головном мозге, в печени, почках и других органах», – отметила врач.

Как пояснила «Новому Дню» тату-мастер Ольга, состав пигментов в дешевых тату-наборах может быть особенно опасен: «Неизвестно, при каких условиях они созданы, что в них намешано и что туда попало из среды».

Беспокойство вызывает и пренебрежение правилами антисептики, в том числе касающихся стерилизации инструментов: «Помимо того, что дети наделают «портаков» (хорошо, что сейчас тату можно удалить с помощью лазера почти в ноль), опасения вызывает тот факт, что большинство из них не будут соблюдать даже минимальных требований асептики и антисептики, что уж говорить об обработке инструментов в сухожаровом шкафу. Думаю, даже перчатками пользуются не все, а отсюда огромные риски перекрестного заражения», – подчеркнула Ольга.

Такие наборы используются в основном для отработки навыков на искусственной коже. В них часто содержатся недорогие красители, у которых нет сертификата соответствия, подтверждающего качество и безопасность продукта. По словам врача Натальи Симоновой, их использование на своей коже, а также пренебрежение правилами гигиены значительно повышает риск заражения: можно подхватить вирус простого герпеса, папилломы человека и контагиозного моллюска. Самым опасным последствием создания такой татуировки может стать инфицирование вирусами гепатита В, С и ВИЧ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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