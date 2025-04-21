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Понедельник, 21 апреля 2025, 11:16 мск

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«Это невозможно» – дерматовенеролог про удаление тату

Удалить татуировку навсегда не получится. Об этом «Новому Дню» рассказала врач-дерматовенеролог Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Наталья Симонова.

«Мы часто встречаемся с запросом удалить тату сразу и навсегда, но, к сожалению, это невозможно. Процедура лазерного удаления татуировочного пигмента проводится один раз в 6-8 недель, для удаления небольшой стандартной синей или черной татуировки требуется около 10-15 процедур, но и после этого на коже будет виден небольшой след, возможно формирование рубцов. Некоторые пигменты невозможно высветлить, как правило – это многоцветные татуировки желтого, бирюзового, зеленого, фиолетового цветов», – отметила специалист.

По ее словам, лазерное удаление татуировки не уничтожает пигмент полностью, а лишь фрагментирует его. Эти частицы затем разносятся лимфатической системой и накапливаются в лимфоузлах.

Как ранее писал «Новый День», при создании татуировок значительная часть пигмента проникает в кровеносное и лимфатическое русло, оседая во всех органах и системах организма, включая головной мозг, печень и почки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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