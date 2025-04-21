Светомузыкальный фонтан на Плотинке включат в начале мая

Светомузыкальный фонтан в Историческом сквере заработает уже в начале мая, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбурга. На Плотинке сейчас идет установка сложного гидротехнического сооружения. Одновременно рабочие собирают сцену, на которой состоится гала-концерт в честь Дня Победы.

Напомним, светомузыкальный фонтан открылся в августе 2023 года – в качестве подарка горожанам на 300-летие Екатеринбурга. Конструкция включает водно-дисперсионную панель, кинопроектор и три лазерные системы, способные производить лазерное световое шоу. Шоу рассчитано на 30 минут.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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