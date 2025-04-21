Фонтаны в Екатеринбурге заработают 1 мая

В Екатеринбурге с 1 мая начнется сезон фонтанов.

Заработают «Шар» на набережной у театра драмы, «Каменный цветок» на площади Труда, фонтаны у памятника Александру Попову, в сквере за театром оперы и балета, у «Черного тюльпана», на улице Вайнера, на бульваре Архитектора Малахова и в дендропарке на ул. 8 Марта.

«В Историческом сквере фонтан должны смонтировать до 8 мая, но специалисты обещали выполнить работы в ускоренном режиме и запустить фонтан 1 мая», – уточнили в пресс-службе мэрии. Как уже писал «Новый День», на Плотинке сейчас идет установка этого гидротехнического сооружения. Одновременно рабочие собирают сцену, на которой состоится гала-концерт в честь Дня Победы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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