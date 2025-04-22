Жога обсудил с федеральными инспекторами профилактику бытовых пожаров

Полпред Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из главных тем стала профилактика бытовых пожаров в населённых пунктах Уральского федерального округа. Поводом послужила трагедия в Челябинской области, где в выходные при пожаре в частном доме погибли четверо детей. Напомним, что пока родители были в Москве, в частном доме, где находились дети, случился пожар. Пожарная сигнализация не сработала, хотя была, дети погибли.

«Страшно, когда погибают дети. Это большая боль, за которую мы все несём ответственность. Мы обязаны сделать всё, чтобы свести к минимуму вероятность таких трагедий. Необходимо организовать в регионах серьёзную профилактическую работу с населением: проверить состояние электропроводки и пожарных извещателей, напомнить правила безопасной эксплуатации электроприборов и печного отопления. Особое внимание уделить работе с детьми: в преддверии летних каникул провести с ними занятия по безопасному обращению с огнём, ещё раз проговорить правила поведения при пожаре», – подчеркнул Артём Жога и поставил задачу подготовить соответственные поручения органам региональной власти по организации этой работы.

Особый акцент он поручил сделать на повышение эффективности межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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