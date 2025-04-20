Родители в Москве, сигнализация не работала: появились подробности ночной трагедии

Родители детей, погибших минувшей ночью на пожаре, находятся в Москве. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в поселке Василовка Катав-Ивановского района. Огонь вспыхнул в частном доме, где в это время находились 12-летяя девочка и три мальчика 7 и 5 лет. Все погибли. Отец детей – участник СВО, он ранен и проходит лечение в госпитале в Москве. Мать уехала к нему, а за детьми должны были присматривать родственники. Почему они остались ночью в доме одни, прока не уточняется.

Наиболее вероятно, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде дома. «Ранее данной многодетной семье был выдан пожарный извещатель, но в нем своевременно не сменили батарейку. Позднее обнаружение пожара не оставило детям шанса на спасение», – заявили в региональном ГУ МЧС.

Челябинск, Павел Зварзин

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