В Челябинской области на пожаре погибли четверо детей

В Челябинской области 4 ребенка погибли в результате пожара в частном доме. Как сообщает в своем тг-канале пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ночь на воскресенье пожарные работали в поселке Василовка. Там загорелся частный дом, пламя перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего дома.

«Погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: 7 и 5 лет (близнецы)", – отмечается в публикации.

Дети находились дома без родителей, уточнили в МЧС.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 160 квадратных метров.

Челябинск, Елена Васильева

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