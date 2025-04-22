Жертвами педофилов за год стали более 800 уральских детей

В 2024 году в Свердловской области около 800 несовершеннолетних стали жертвами преступлений сексуального характера.

На это обратил внимание депутат заксо Вячеслав Вегнер при обсуждении доклада детского омбудсмена Игоря Морокова. «Царапнула цифра преступлений по 131 и 135 статьям УК РФ на уровне 800, это огромное количество. Не считаете ли вы, что нужно проявить законодательную инициативу и начать публиковать имена, фамилии, фотографии и адреса преступников, чтобы родители знали, что в их доме живет педофил?» – спросил он.

На что Игорь Мороков ответил, что как человек разделяет возмущение депутата, но подчеркнул, что омбудсмену необходимо работать в рамках правового поля.

По его словам, около 70% осужденных за подобные преступления – близкие люди, родители, родственники, то есть те, кто постоянно находился рядом с ребенком, поэтому нужно уделять больше внимания благополучию в семьях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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