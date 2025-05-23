Прокурор предложил ставить на учет педофилов, проживающих вместе с детьми

Семьи, в которых совместно проживают лица, осужденные за педофилию, и несовершеннолетние дети, следует поставить на особый учет и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу.

В этом суть законопроекта, проект которого внес в заксобрание прокурор Свердловской области Борис Крылов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2024 году в отношении детей было совершено 1640 преступлений, из них 409 – членами их собственной семьи. Растет число преступлений сексуального характера в отношении детей: в 2024 году – 803, за первые 3 месяца 2025 года – 283 (+ 41,5% по отношению к аналогичному периоду 2024 года).

Под административным надзором состоят 199 лиц, осужденных за изнасилование детей и подростков. Из них 45 проживают совместно со 109 детьми.

По мнению прокурора области, постановка таких семей на персонифицированный учет позволит обеспечить реализацию профилактической работы даже в отсутствие сведений о нарушении прав детей и о нахождении семей в социально опасном положении.

Как уже сообщал «Новый День», 22 апреля тему педофилии уже поднимали на заседании заксо. Депутат Вячеслав Вегнер заявил, что пора проявить законодательную инициативу и начать публиковать имена, фамилии, фотографии и адреса преступников, чтобы родители знали, что в их доме живет педофил. Детский омбудсмен Игорь Мороков на это ответил, что около 70% осужденных за подобные преступления – близкие родственники или знакомые жертв.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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