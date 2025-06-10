Осужденных за педофилию, живущих вместе с детьми, поставят на особый учет

Депутаты свердловского заксо приняли в первом чтении законопроект, призванный защитить детей от родственников, ранее судимых за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних.

Перед депутатами выступила старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Анна Терентьева.

Она рассказала, что сейчас в Свердловской области под административным надзором состоят 199 лиц, осужденных за изнасилование детей и подростков. Из них 45 проживают совместно со 109 детьми.

Прокуратура предлагает принять областной закон, наделяющий комиссии ПДН полномочиями по выявлению семей, где дети живут совместно с членами семьи, ранее судимыми за такие преступления. Депутаты законопроект поддержали.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2024 году в отношении детей было совершено 1640 преступлений, из них 409 – членами их собственной семьи. Растет число преступлений сексуального характера в отношении детей: в 2024 году – 803, за первые 3 месяца 2025 года – 283 (+ 41,5% по отношению к аналогичному периоду 2024 года).

Как уже сообщал «Новый День», 22 апреля тему педофилии уже поднимали на заседании заксо. Депутат Вячеслав Вегнер заявил, что пора проявить законодательную инициативу и начать публиковать имена, фамилии, фотографии и адреса преступников, чтобы родители знали, что в их доме живет педофил. Детский омбудсмен Игорь Мороков на это ответил, что около 70% осужденных за подобные преступления – близкие родственники или знакомые жертв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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