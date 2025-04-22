Общественники просят Паслера защитить здание ДОСААФ от сноса

Свердловские общественники просят врио губернатора региона Дениса Паслера защитить здание ДОСААФ в Екатеринбурге от сноса. Об этом говорится в заявлении регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Опасения общественников связаны с тем, что около года назад шестиэтажное здание ДОСААФ на Воеводина,6 разрешили снести – экспертизу заказал собственник, компания «TEN девелопмент», и специалисты государственной историко-культурной экспертизы пришли к выводу, что ценности в сооружении нет. Вместе с тем, в ВООПИиК уверены, что здание «имеет высокую мемориальную, историко-культурную, архитектурную и градостроительную ценность».

«Сейчас управление охраны ОКН рассматривает экспертизу, заказанную ООО «Росив» – фирмой, которая до этого разрабатывала проект сноса здания. Экспертиза выполнена экспертом Вероникой Николаевой из Санкт-Петербурга, которая пришла к выводу, что здание не достойно статуса ОКН и государственной охраны. В её экспертизе есть множество нарушений, например, не изучены материалы архивов, даже из ГАСО; выводы об аварийности объекта противоречат выводам обследования, приложенного к экспертизе; по выводам эксперта об аварийном состоянии сделан никак не связанный с этим вывод об отсутствии историко-культурной ценности; выводы экспертизы противоречат положительным заключениям о ценности здания от шести организаций. По закону, управление охраны может и должно отклонить такую некачественную экспертизу», – настаивают общественники.

Екатеринбург, Елена Сычева

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