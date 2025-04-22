«Техники достаточно»: у уральской авиабазы есть 430 единиц техники для тушения пожаров

У уральской авиабазы есть 430 единиц техники и более тысячи единиц противопожарного инвентаря для тушения пожаров в этом году. Об этом рассказал на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. «Укомплектованность техники – 100-118% по разным направлениям. Есть тяжелая техника, есть оборудование, есть прицепы. Всего у нас 430 единиц техники, противопожарного инвентаря более 1000 единиц. Уральская авиабаза обеспечена всем необходимым», – заявил министр.

Ранее Свердловская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала региональное министерство природных ресурсов и Уральскую авиабазу устранить нарушения в сфере охраны лесов от пожаров. «Министерство природных ресурсов Свердловской области проводило проверку. Выборочно проверяли ПХС, технику, готовность по 30 критериям. Мы сделали выводы, что субъект к пожароопасному сезону готов. Техники достаточно, людей достаточно», – добавил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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