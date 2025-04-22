Депутаты утвердили нового зампредседателя счетной палаты Екатеринбурга

Екатеринбургская дума утвердила кандидата на должность заместителя председателя муниципальной счетной палаты. Им стал Александр Крохалев, работавший прежде начальником управления финансового контроля в министерстве финансов Свердловской области.

Предыдущий заместитель Лариса Волощенко подала в отставку в связи с выходом на пенсию. Руководитель счетной палаты Александр Гетманчук отмечал, что это «огромная кадровая потеря» для органа, однако препятствовать уходу специалиста не стал.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube