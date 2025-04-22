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Вторник, 22 апреля 2025, 16:00 мск

Новости Екатеринбург

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Депутаты утвердили нового зампредседателя счетной палаты Екатеринбурга

Екатеринбургская дума утвердила кандидата на должность заместителя председателя муниципальной счетной палаты. Им стал Александр Крохалев, работавший прежде начальником управления финансового контроля в министерстве финансов Свердловской области.

Предыдущий заместитель Лариса Волощенко подала в отставку в связи с выходом на пенсию. Руководитель счетной палаты Александр Гетманчук отмечал, что это «огромная кадровая потеря» для органа, однако препятствовать уходу специалиста не стал.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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