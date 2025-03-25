Зампредседателя счетной палаты Екатеринбурга ушла в отставку под аплодисменты

Екатеринбургская дума досрочно прекратила полномочия заместителя председателя муниципальной счетной палаты Ларисы Волощенко. Специалист подала в отставку в связи с выходом на пенсию.

«Это огромная кадровая потеря для нас. Лариса Владимировна уже год хочет уйти на пенсию, мы ее останавливали, но ее желание сильнее. Конечно, она обладает колоссальным опытом, это душа и интеллект счетной палаты. Поэтому мы включим ее в экспертно-консультативный совет», – отметил председатель СП Александр Гетманчук.

Депутаты также поблагодарили Волощенко за работу. У Александра Колесникова даже возник хитрый план: «А если мы сейчас не проголосуем [за решение], она останется? По-моему, нормальный выход. Если она такой заслуженный специалист, давайте ее оставим». Но коллеги его не поддержали. Депутаты большинством голосов утвердили отставку Ларисы Волощенко и одновременно наградили ее почетной грамотой думы. Решение сопровождалось аплодисментами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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