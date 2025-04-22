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Вторник, 22 апреля 2025, 16:00 мск

Новости Екатеринбург

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Арестован бывший замдиректора управления капитального строительства

В Екатеринбурге арестован бывший первый заместитель директора управления капитального строительства Свердловской области Александр Мельников.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, органы предварительного следствия обвиняют Мельникова в получении взятки в особо крупном размере.

«Постановлением суда от 22.04.2025 ходатайство следователя удовлетворено, в отношении ранее занимавшего должность первого заместителя директора ГКУ СО УКС Свердловской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20.06.2025 включительно. Постановление в законную силу не вступило», – рассказали в суде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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