Замдиректора областного УКС предстанет перед судом за получение взятки

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого замдиректора областного управления капитального строительства Александра Мельникова и руководителя одной из строительных компаний области.

По версии следствия, в период с сентября 2024 года по январь 2025 года Мельников получил от руководителя строительной организации взятку на сумму свыше 1,6 млн рублей. Деньги были переданы за общее покровительство при выполнении государственных контрактов, обеспечение ускоренного освидетельствования выполненных работ, приемку и оплату работ.

Тот же руководитель строительной компании подкупил еще одного чиновника – директора управления капительного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Верхней Пышмы. Он передал ему деньги и автомобиль на общую сумму свыше 10,6 млн рублей за оказание содействия при исполнении муниципальных контрактов. Директор учреждения должен был ускорить согласование учреждениями и организациями заявок на техническое присоединение зданий школы и детского сада к сетям тепло- и водоснабжения.

Уголовные дела будут направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, Мельников был арестован в апреле этого года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube