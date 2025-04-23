Жога и Паслер вошли в попечительский совет Ельцин-центра, а Чубайс – вышел

В составе попечительского совета Ельцин-центра произошли серьезные изменения.

Судя по информации на сайте ЕЦ, из состава совета вывели бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, бывшего полпреда президента Владимира Якушева, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и соратника Ельцина, бывшего вице-премьера и руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.

Новичками в попечительском совете стали врио губернатора Денис Паслер и полпред Артем Жога.

Уже много лет в состав совета входят члены семьи первого президента – его вдова Наина Ельцина, дочь Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, а также Александр Волошин, последний глава администрации президента Бориса Ельцина.

В минувшие выходные чету Юмашевых и Александра Волошина видели в Екатеринбурге в компании миллиардера Романа Абрамовича на спектакле, поставленном на стихи уральского поэта Бориса Рыжего. Вероятно, их приезд мог быть связан с началом подготовки к юбилею Ельцин-центра – в ноябре учреждению исполнится 10 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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