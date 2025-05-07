Артем Жога еще не был в «Ельцин-центре», но собирается провести в нем патриотический форум

Полпред президента в УрФО Артем Жога анонсировал проведение III окружного волонтерского форума «Патриоты Урала» в «Ельцин-центре» во второй половине июня. По мнению полпреда, это очень хорошая просторная площадка, просто надо сделать ее несколько более патриотичной. Об этом Жога заявил накануне на встрече с уральскими журналистами.

Он рассказал, что еще до его приезда в Екатеринбург появились фейковые новости, где он якобы «махал шашкой» и призывал закрыть «Ельцин-центр», но на самом деле этого никогда не было.

«По-моему, хорошая площадка. Да, в свое время она была либерально настроенной, и там выступали либерально настроенные люди, она использовалась врагами нашей страны. Но сейчас, когда страна объединилась в едином порыве для достижения победы, ее можно сделать более патриотичной, – заявил полпред. – К самому «Ельцин-центру» вопросов нет, есть вопросы к приглашению тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность. Это надо исключить. А как он работает, какой формат, это нормально. Тем более учредитель – администрация президента, и я вхожу в попечительский совет вместе с губернатором. Так что хорошая площадка, большая, в центре города. Внутри я пока не был, взял тайм-аут, чтобы подумать, теперь понимаю, что делать».

Полпред также ответил на вопрос журналистов, стоит ли ждать Владимира Путина на 10-летие «Ельцин-центра», которое будут отмечать в ноябре этого года. «Я не готов ответить. Я даже не знал, что юбилей будет. Поинтересуюсь», – обещал Артем Жога.

Напомним, недавно из попечительского совета «Ельцин-центра» вывели бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, бывшего полпреда президента Владимира Якушева, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и соратника Ельцина, бывшего вице-премьера и руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.

Новичками в попечительском совете стали врио губернатора Денис Паслер и полпред Артем Жога.

Уже много лет в состав совета входят члены семьи первого президента – его вдова Наина Ельцина, дочь Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, а также Александр Волошин, последний глава администрации президента Бориса Ельцина.

В апреле чету Юмашевых и Александра Волошина видели в Екатеринбурге в компании миллиардера Романа Абрамовича на спектакле, поставленном на стихи уральского поэта Бориса Рыжего. Вероятно, их приезд мог быть связан с началом подготовки к десятилетию Ельцин-центра.

Екатеринбург, Полина Румянцева, Евгения Вирачева

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