Свердловская область перестает заигрывать с либералами. Авторская колонка политолога Павла Данилина

Заявление полпреда президента в УрФО Артема Жоги о хороших отношениях с врио губернатора Денисом Паслером и проведении в «Ельцин-центре» патриотических мероприятий не осталось незамеченным. Директор Центра политического анализа Павел Данилин в своем телеграм-канале «Что-то знаю» делает вывод, что в регионе происходят серьезные политические перемены. Приводим его колонку целиком.

«С момента своего назначения врио губернатора Свердловской области Денис Паслер установил тесные рабочие отношения с полпредом президента на Урале Артемом Жогой. В первую очередь – по вопросам поддержки специальной военной операции и патриотического воспитания.

Политический союз врио губернатора и полпреда президента, который демонстрируют Паслер и Жога, непривычный для региона. Их часто можно встретить на публичных мероприятиях. Оба политика участвуют в зажжении Вечного Огня, вместе поздравляют ветеранов, совместно посещают важнейшие для страны уральские предприятия ВПК. Политики выступали и на патриотическом молодежном форум «Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера-сегодня-завтра».

При этом Жога в общении с прессой дает Паслеру такую оценку: «С момента назначения <…> мы плотно общаемся, постоянно на связи. Тем более, нас связывает еще Евгений Солнцев, который стал врио губернатора Оренбургской области. Мы тоже очень хорошо знакомы, дружны и мы еще с ДНР с ним общаемся. И мы постоянно что-то вместе делаем. Они мне звонят, я звоню им. Есть много вопросов, которые мы решаем».

Такое плотное взаимодействие с полпредом подчеркивает, что Паслер умеет выстраивать отношения с федеральным центром и имеет серьезные возможности для лоббизма интересов региона на высшем уровне.

Стоит отметить, что в регионе этому сближению губернатора и полпреда рады не все. Например, либерально настроенные силы, которые чувствовали себя свободнее при прошлом руководителе области. В отличие от Дениса Паслера, для которого Урал – родная земля, он нарочито публично дистанцировался от темы специальной военной операции.

Такие перемены в региональной политике обнадеживают. Это поможет Свердловской области избавиться от образа «столицы либерализма» и напомнить всем о том, что Урал – опорный край державы».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube