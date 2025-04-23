Начальник автобронетанковой службы ЦВО пойдет под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова.

Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2023-2024 гг. при выполнении гособоронзаказа ИП Чудинов заключил многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на генерал-майора Путилова.

В указанный период Путилов получил от представителя ИП Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.

На имущество Путилова наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей.

Денису Путилову по ходатайству следователя ГВСУ СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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