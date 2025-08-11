Экс-начальник автобронетанковой службы ЦВО приговорен к 8,5 года колонии за взятку

Вынесен приговор бывшему начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору запаса Денису Путилову.

Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В 2023-2024 гг. при выполнении гособоронзаказа ИП Чудинов заключил многомиллионные контракты на ремонт и техническое обслуживание техники. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на генерал-майора Путилова.

В указанный период Путилов получил от представителя ИП Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа. В результате условия контракта выполнены не были, государству в лице Министерства обороны причинен значительный ущерб.

Путилову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также Путилов лишен звания «генерал-майор» и в течение 6 лет ему запрещено занимать административно-распорядительные должности в органах государственной власти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

