Замгенпрокурора РФ поручил разобраться с торговлей вейпами в школах Первоуральска

По поручению заместителя Генпрокурора Сергея Зайцева в Первоуральске проверяют информацию о незаконной продаже школьникам вейпов. Сотрудники прокуратуры выяснят, насколько эффективно в школах города работают системы профилактики. Кроме того, будет дана правовая оценка соблюдению требований закона при реализации никотиносодержащей продукции. Прокуратура взяла на контроль результаты проверки, организованной ОМВД России «Первоуральский».

Как уже сообщал «Новый День», накануне на пленарном заседании областного заксо депутат Алексей Дронов публично заявил, что продажа вейпов первоуральским школьникам поставлена на поток. «В Первоуральске создана устойчивая сеть распространения вейпов для несовершеннолетних. В школах города на переменах детям, начиная с 10 лет, бесплатно раздаются приборы для курения смесей, потом они продаются. Химические вещества, которые портят нервную, эндокринную и другие системы, продаются в торговых точках, которые всем известны. Сами названия: «Травка», «Анархия», «Подонки» и так далее… Я считаю, что профилактическая работа со стороны всех участников процесса явно недостаточна», – сказал Дронов.

Первоуральск, Елена Владимирова

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