«Автомобилист» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

ХК «Автомобилист» продлил контракт со Стефаном Да Костой еще на два сезона. Французский нападающий будет выступать за екатеринбургский клуб до 31 мая 2027 года.

В сезоне 2024/25 35-летний Да Коста стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 61 (15+46) очко в 73 матчах при показателе полезности +17. «Стефан выступает в России уже на протяжении десяти лет. При этом пять сезонов французский нападающий провел в «Автомобилисте». Да Коста – один из самых ярких легионеров в истории КХЛ. В лиге он провел 571 матч, забросив в общей сложности 203 шайбы и отдав 291 голевую передачу. Четырежды – в 2016, 2019, 2020 и 2025 годах – Стефан участвовал в матчах звезд КХЛ», – говорится в сообщении клуба.

Ранее спортивный директор ХК «Автомобилист» Максим Рябков сообщил, что изменения в составе команды в межсезонье будут минимальными. Руководство планирует сохранить всех действующих легионеров. Исключением стал только защитник Дарен Дитц, который уже покинул расположение клуба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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