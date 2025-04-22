Руководство ХК «Автомобилист»: «Оценка за сезон неудовлетворительная»

Выступление ХК «Автомобилист» в сезоне 2024/2025 признано неудовлетворительным, но руководство клуба не планирует делать серьезных перестановок в команде. Николай Заварухин сохранит должность главного тренера, изменения в составе будут минимальными. Об этом рассказал на пресс-конференции директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

«Нужно разделять результат и сам процесс. С точки зрения результата оценка неудовлетворительная, мы понимаем, что люди ждут от нас большего. Но надо понимать, каким образом сложилась серия плей-офф. Хотелось бы, чтобы мы доросли до того состояния, чтобы автоматом проходить команды уровня «Ак Барса». Мы провели тяжелую семиматчевую серию, седьмой матч побил рекорд КХЛ по продолжительности таких игр. Команда билась, одержала три победы, не хватило буквально одной шайбы для прохода в следующий раунд. В регулярном сезоне мы набрали больше очков, чем в прошлом. Был отрезок из 11 побед подряд. Но к плей-офф команда подошла не в оптимальном составе, были проблемы со здоровьем у некоторых хоккеистов. У нас из-за травмы выпал Кертис Волк, который на протяжении двух лет был ключевым игроком в плей-офф. Получил травму Джесси Блэкер, во время сезона мы теряли Ника Эберта, которому пришлось форсировать физическую подготовку к плей-офф. И последние два матча плей-офф провели без защитника Максима Осипова (забил победный гол «Ак Барсу» в овертайме матча № 3, – прим. ред.), который мог бы принести пользу команде. Болельщикам этот сезон запомнится тем, что было прощание с КРК «Уралец», где более 50 лет был хоккей, прошел 1000-й матч «Автомобилиста» в КХЛ, и открылась «УГМК Арена». Это объект, который болельщики очень ждали и давно заслужили», – прокомментировал Максим Рябков прошедший сезон «Автомобилиста».

Директор клуба отметил, что не было даже мысли о смене тренерского штаба после неудачного выступления в плей-офф. По контракту Николай Заварухин будет работать в «Автомобилисте» еще один год.

«Главный тренер отвечает за результат, и я не снимаю с себя этой ответственности. Нам не хватило победы в седьмом матче, есть много вопросов по этой игре, но результат такой. С другой стороны, были позитивные моменты в регулярном сезоне, мы увидели прогресс молодых хоккеистов в команде. Болельщиков у «Автомобилиста» прибавилось, и не только в Екатеринбурге, но и по всей стране», – добавил Николай Заварухин.

Костяк команды будет сохранен на следующий сезон. «Существенных изменений в легионерской линии не планируется, да и рыночная ситуация этому не способствует. По нашей традиции, будет 4-5 перестановок в команде по ходу межсезонья. Договоренности по контрактам игроков продолжаются, новости будут позднее», – сообщил Максим Рябков. Однако уже известно, что защитник Дарен Дитц покинет «Автомобилист». Также клуб продлил контракт с нападающим Александром Шаровым на три года.

Напомним, «Автомобилист» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял четвертое место в Восточной конференции, и в 1/8 розыгрыша Кубка Гагарина попал на «Ак Барс». Серия из семи матчей завершилась со счетом 4:3 в пользу казанцев. В прошлом сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала и завоевал бронзовые медали КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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