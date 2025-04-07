Драма в самом долгом седьмом матче Кубка Гагарина: «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в овертайме

ХК «Автомобилист» вылетел из первого раунда Кубка Гагарина и завершает сезон. Сегодня в Екатеринбурге команда Николая Заварухина уступила казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:2 в решающем седьмом матче плей-офф. Победная шайба была заброшена во втором овертайме на 84-й минуте – это самый длинный матч №7 в истории розыгрыша Кубка Гагарина.

В первом периоде хозяева и гости обменялись шайбами в большинстве. На 9-й минуте счет открыл «Автомобилист»: Стефан Да Коста отдал точный пас Александру Шарову, дежурившему на пятаке, и нападающий распечатал ворота Тимура Билялова. Казанцы ответили голом на 16-й минуте, забил Илья Сафонов.

Во втором периоде при счете 1:1 обе команды стали осторожничать и выжидали ошибку соперника. «Ак Барс» дважды играл в большинстве, но игроки «Автомобилиста» успешно оборонялись, блокируя опасные броски. Один из ярких моментов – отчаянный блокшот головой защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьева. Хоккеисту потребовалась медицинская помощь, но в третьем периоде Воробьев снова вышел на лед. Характер игры не поменялся и в заключительной двадцатиминутке, и при равном счете команды ушли в овертайм.

В первом дополнительном периоде «Автомобилист» смотрелся посвежее «Ак Барса» и чаще атаковал. На 8-й минуте хозяева получили шанс после удаления Сафонова, но не смогли реализовать большинство «5 на 4», хотя тренерский штаб даже использовал тайм-аут. Во втором дополнительном периоде возможность поиграть в большинстве появилась у казанцев. В штраф-бокс отправился Степан Хрипунов, который в борьбе задел черенком своей клюшки Никиту Лямкина, и защитник «Ак Барса» упал на лед. Решение судей фан-сектор «Автомобилиста» встретил свистом. Гости быстро реализовали численное преимущество и забили победный гол. «Ак Барс» забирает серию плей-офф со счетом 4:3 и проходит во второй раунд.

«Интересная боевая серия двух равных команд. Было много хоккея уровня как минимум финала конференции, если не финала всего Кубка Гагарина. Поблагодарил команду, в раздевалке есть опустошенность. Очень неприятно, что исход серии решили не хоккеисты, а другие люди. Есть осадок. Мы не воспользовались большинством, а соперник – смог», – прокомментировал на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Наставник также сказал, что во время плей-офф не чувствовал давления со стороны руководства екатеринбургского клуба: «Я готов к любому разговору».

Напомним, в прошлом сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина и завоевал бронзовые медали КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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