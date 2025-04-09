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Среда, 9 апреля 2025, 10:16 мск

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КХЛ оштрафовала «Автомобилист» за кричалки фанатов в адрес «Ак Барса»

Континентальная хоккейная лига оштрафовала «Автомобилист» за поведение екатеринбургских болельщиков во время решающего матча серии плей-офф против «Ак Барса».

«Во время матча Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование фраз оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях, на основании этого на ХК «Автомобилист» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», – говорится в официальном сообщении лиги.

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» седьмой матч серии со счетом 1:2 и вылетел из первого раунда Кубка Гагарина. Казанцы забили победный гол в большинстве во втором овертайме после удаления игрока «Автомобилиста». Домашний фан-сектор «УГМК-Арены» освистал решение арбитров. После того как гол гостевой команды был засчитан, болельщики скандировали: «Ак Барс – позор российского хоккея!».

Накануне «Автомобилист» заявил, что обратится в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ из-за предвзятого судейства в овертайме решающего матча.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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