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Вторник, 8 апреля 2025, 16:15 мск

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«Автомобилист» отправит в СДК материалы о «предвзятом судействе» в седьмом матче против «Ак Барса»

ХК «Автомобилист» обратится в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по игровым моментам седьмого матча серии 1/8 финала против казанского «Ак Барса». Екатеринбургский клуб считает, что судейство в овертайме было предвзятым.

В частности речь идет об эпизоде с ударом высоко поднятой клюшкой по голове Алексея Бывальцева, а также моменты с подножками Максиму Денежкину и Кириллу Воробьеву, которые, по мнению руководства «Автомобилиста», остались без внимания арбитров.

«Главными судьями седьмого матча серии «Автомобилист» – «Ак Барс» были Виктор Бирин и Иван Фатеев. Отметим, что арбитр Фатеев также обслуживал и третий матч серии нашей команды против «Ак Барса», в котором казанский клуб установил уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени», – сообщается на сайте екатеринбургского клуба.

Седьмой матч команды проводили на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге, «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:2. Победный гол казанцы забили на 84-й минуте в большинстве после удаления Степана Хрипунова. Фан-сектор «Автомобилиста» освистал гостевую команду. Первый раунд 1/8 Кубка Гагарина завершился со счетом 4:3 в пользу «Ак Барса».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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