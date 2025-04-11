Свердловский депутат пристыдил хоккейного арбитра, судившего седьмой матч серии «Автомобилист» – «Ак Барс»

Депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов призвал уральских болельщиков заступиться за ХК «Автомобилист». Екатеринбургский клуб вылетел из первого раунда Кубка Гагарина, проиграв серию казанскому «Ак Барсу» со счетом 3:4. После поражения «Автомобилист» заявил о предвзятом судействе в седьмом решающем матче.

«Меня как жителя Свердловской области, болеющего за «Авто» и просто неравнодушного человека, порадовала позиция хоккейного клуба «Автомобилист», когда руководство клуба открыто заявило о вопросах и отправило жалобы на рассмотрение в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, претензии, вызванные судейством на последних матчах с «Ак Барсом». Я считаю, что эту историю нужно детально рассмотреть, включая действия главного арбитра Ивана Фатеева, который судил не только последний матч, но и ранее отметился на третьей игре команд в Казани», – написал в своем телеграм-канале Алексей Свалов.

Депутат указал, что третий матч серии («Автомобилист» победил со счетом 3:2) длился почти 93 минуты. И за это время «Ак Барс» не получил ни одного удаления. При этом Свалов насчитал минимум пять спорных моментов, которые можно рассматривать как фолы на игроках «Автомобилиста»: Александре Шарове, Алексее Бывальцеве, Максиме Денежкине, Бруксе Мэйсеке и Стефане Да Косте.

«Ни один из этих моментов не был квалифицирован судьями как нарушение правил со стороны хоккеистов «Ак Барса». При этом игроков «Автомобилиста» судьи удаляли намного охотнее – представители екатеринбургской команды трижды отправлялись в штрафной бокс, оставляя свою команду в меньшинстве; одно из удалений случилось даже в овертайме. Такое судейство тогда не помешало «Авто» одержать победу, однако сомнения в беспристрастности арбитров появились еще на прошлой игре. Тем более удивительным оказалось назначение Фатеева на решающий матч серии, который в итоге закончился скандалом. Господин Фатеев, как вы там поживаете, не стыдно?» – заявил Алексей Свалов.

Депутат призвал хоккейных болельщиков поддержать «Автомобилист»: «Давайте зададим вопросы КХЛ – сколько можно такое терпеть? Реально должен быть дан адекватный ответ на претензии клуба, и нас, тех, кто болеет и живет в Свердловской области, нас должны услышать!».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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