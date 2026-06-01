Шесть хоккеистов покинули «Автомобилист»

В хоккейном клубе «Автомобилист» началась серьезная перестройка. Состав команды покинули сразу шесть игроков: защитники Максим Осипов и Юрий Паутов, а также нападающие Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов и Данил Романцев – у них 31 мая истек срок действия контрактов.

32-летний игрок обороны Максим Осипов выступал в «Автомобилисте» с 2023 года. В екатеринбургской команде он провел 183 матча, отметившись 34 (11+23) баллами за результативность. 31-летний Юрий Паутов присоединился к «Автомобилисту» в прошлом сезоне и принял участие в 37 матчах КХЛ, набрав 6 (2+4) очков.

34-летний нападающий Брукс Мэйсе провел в Екатеринбурге семь сезонов. Он неоднократно становился лучшим снайпером «Автомобилиста» по итогам сезона, а также является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей среди легионеров. На его счету 450 официальных игр в КХЛ, 162 заброшенные шайбы и 148 результативных передач. Брукс идет на втором месте в истории «Автомобилиста» по голам в КХЛ, уступая только Анатолию Голышеву.

30-летний Степан Хрипунов отыграл в родной команде девять сезонов, его статистика – 364 матча, 114 (49+65) очков. В активе 32-летнего нападающего Алексея Бывальцева три сезона в «Автомобилисте», 226 матчей и 65 (23+42) очков. Пять сезонов выступал в «Автомобилисте» 32-летний нападающий Данил Романцев. В его активе 320 матчей КХЛ, 84 (35+49) балла за результативность.

«Отметим, что Максим Осипов, Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев и Данил Романцев в 2024 году выиграли в составе нашего клуба бронзовые медали чемпионата. Благодарим хоккеистов за добросовестный труд и игру в «Автомобилисте»! Желаем здоровья и удачи на новом этапе спортивной карьеры!» – сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Ранее «Автомобилист» досрочно расторг контракт с французским нападающим Стефаном Да Костой, выплатив хоккеисту компенсацию. Также клуб прекратил сотрудничество с американским форвардом Ридом Буше, который взял отпуск в феврале и так и не вернулся в команду.

Напомним, после вылета в первом раунде плей-офф «Автомобилист» сменил главного тренера. Команду возглавил Алексей Кудашов, ему выдан карт-бланш на формирование состава. В клубе также будет новый тренерский штаб. Накануне «Автомобилист» покинули Олег Ореховский, Вадим Тарасов и Алексей Заварухин, они работали помощниками предыдущего главного тренера Николая Заварухина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

