«Автомобилист» уволил главного тренера Николая Заварухина

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о завершении сотрудничества с Николаем Заварухиным. Тренер возглавлял екатеринбургскую команду с 2021 года. При нем «Автомобилист» впервые завоевал бронзу КХЛ в сезоне 2023/2024, но затем дважды подряд вылетал из первого раунда плей-офф: в 2025 год екатеринбуржцы проиграли казанскому «Ак Барсу», в нынешнем сезоне – уфимскому «Салавату Юлаеву».

«Наш клуб связывают с Николаем Николаевичем много лет насыщенной и продуктивной работы. Впервые в систему «Автомобилиста» Николай Заварухин пришел в 2017 году, войдя в тренерский штаб главной команды. В качестве помощника главного тренера он отработал в Екатеринбурге два с половиной сезона, а затем после двухлетнего перерыва вернулся в наш клуб, возглавив в 2021 году команду уже в качестве главного тренера. Николай Заварухин вписал свое имя в историю «Автомобилиста» – именно под его руководством команда добилась высшего достижения в своей истории, впервые завоевав медали КХЛ и чемпионата России. Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК «Автомобилист», за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере и всегда будем рады новой встрече!», – сообщила пресс-служба клуба.

Кто станет новым тренером «Автомобилиста», пока не сообщается. По данным «Матч ТВ», екатеринбургскую команду может возглавить Алексей Кудашов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

