«Автомобилист» еще в игре: уральцы победили «Салават» на домашнем льду и вернули серию в Уфу

Екатеринбургский «Автомобилист» продолжает борьбу в плей-офф Кубка Гагарина. В матче №5 на домашнем льду уральцы обыграли «Салават Юлаев» со счетом 5:2 и сократили отставание в серии до четырех побед (2-3).

После трех поражений подряд в первом раунде «Автомобилист» оказался в тяжелой ситуации. Теперь екатеринбуржцам нужны только победы. Ответственный матч начался нервно, «Салават» понесся в атаку. Но уже на 2-й минуте екатеринбургские трибуны выдохнули: «Автомобилист» первым открыл счет. Александр Шаров подставил клюшку под бросок Даниэля Спронга, и шайба влетела в ворота Семена Вязового. В середине первого периода хозяева удвоили преимущество: Сергей Зборовский щелкнул от синей линии, а Степан Хрипунов подправил шайбу в ворота соперников – 2:0.

Второй период также начался удачно для екатеринбуржцев. «Автомобилист» реализовал большинство, очередной гол в свою статистику занес Даниэль Спронг. Но дальше у команды посыпались удаления. В общей сложности уфимцы играли почти 7 минут в большинстве, но не смогли ничего создать. Отоборонявшись, «Автомобилист» полетел вперед и в концовке двадцатиминутки забил четвертую шайбу. Самым расторопным перед чужими воротами вновь оказался Степан Хрипунов.

При счете 4:0 хозяева немного расслабились, за что поплатились в третьем периоде. «Салават» остался в меньшинстве, но Ильдан Газимов смог забить в контратаке. Гости усилили натиск, что привело к вынужденному удалению игрока «Автомобилиста». Уфимцы сняли вратаря и атаковали вшестером. С большим трудом хозяева отбились, но понадобился тайм-аут, чтобы перевести дыхание. За пять минут до конца встречи Анатолий Голышев удалился за подножку. «Салават» снова предпринял попытку большинства в формате «6 на 4». Хозяева отбрасывались в сторону пустых ворот, и в одном из моментов Хрипунов перехватил шайбу и забил свой третий гол. На лед «УГМК Арены» полетели кепки. Это первый хет-трик Степана в КХЛ.

Через полминуты «Салават» забил: Девин Броссо отправил шайбу уже в пустой угол ворот после паса партнера. Но в этом матче уже не было интриги, екатеринбуржцы добились важной для себя победы.

Следующая игра плей-офф состоится 2 апреля в Уфе. «Автомобилисту» нужно выигрывать, чтобы сохранить шансы на выход в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

