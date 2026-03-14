«Автомобилист» уступил ЦСКА в последнем домашнем матче перед плей-офф

«Автомобилист» прервал победную серию в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. В Екатеринбурге команда Николая Заварухина без шансов проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:3.

С первых минут матча гости играли более агрессивно, «Автомобилист» чаще пробрасывался и отмечался редкими контратаками. В середине стартового периоде ЦСКА открыл счет: Прохор Полтапов обыграл защитников и отправил шайбу в верхний угол ворот Владимира Галкина.

У хозяев была возможность отыграться на 33-й минуте, когда «Автомобилист» получил большинство. Но розыгрыш численного преимущества получился максимально неудачным. Уральцы ошиблись на синей линии, это привело к быстрой контратаке ЦСКА, которая завершилась голом Максим Соркина. Спустя три минуты в ворота «Автомобилиста» влетела третья шайба во время отложенного штрафа хозяев. Автором гола стал Ник Эберт, хорошо знакомый екатеринбургским болельщикам. Хоккеист играл в Екатеринбурге три предыдущих сезона, но прошлым летом не приехал в расположение клуба, и контракт с ним не продлили.

В третьем периоде команды уже доигрывали матч. Хотя «Автомобилист» пытался штурмовать ворота соперника вшестером в заключительные минуты, счет остался неизменным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

