«Автомобилист» уступил ЦСКА в последнем домашнем матче перед плей-офф

фото: ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» прервал победную серию в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. В Екатеринбурге команда Николая Заварухина без шансов проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:3.

С первых минут матча гости играли более агрессивно, «Автомобилист» чаще пробрасывался и отмечался редкими контратаками. В середине стартового периоде ЦСКА открыл счет: Прохор Полтапов обыграл защитников и отправил шайбу в верхний угол ворот Владимира Галкина.

У хозяев была возможность отыграться на 33-й минуте, когда «Автомобилист» получил большинство. Но розыгрыш численного преимущества получился максимально неудачным. Уральцы ошиблись на синей линии, это привело к быстрой контратаке ЦСКА, которая завершилась голом Максим Соркина. Спустя три минуты в ворота «Автомобилиста» влетела третья шайба во время отложенного штрафа хозяев. Автором гола стал Ник Эберт, хорошо знакомый екатеринбургским болельщикам. Хоккеист играл в Екатеринбурге три предыдущих сезона, но прошлым летом не приехал в расположение клуба, и контракт с ним не продлили.

В третьем периоде команды уже доигрывали матч. Хотя «Автомобилист» пытался штурмовать ворота соперника вшестером в заключительные минуты, счет остался неизменным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

Седьмая победа «Автомобилиста» подряд: обыграли «Локомотив» в день рождения «УГМК Арены» / «Автомобилист» начнет серию плей-офф у себя дома / «Автомобилист» в третий раз в сезоне обыграл «Ак Барс» / «Автомобилист» одержал уверенную домашнюю победу над «Авангардом» / «Автомобилист» обыграл «Драконов» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина (ФОТО) / «Автомобилист» проиграл домашний матч аутсайдеру КХЛ. Фанаты кричали: «Что происходит?» / «Автомобилист» разгромил лидера КХЛ со счетом 8:1 / Победа вратаря «Автомобилиста», шоу легионеров и сила RUS Stars: в Екатеринбурге завершился Матч Звезд (ФОТО)

